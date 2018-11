Regresan a clases tras corte de agua en la Benito Juárez

Tras el corte de agua registrado en la Ciudad de México, debido al mantenimiento del Sistema Cutzamala, diversas escuelas primarias públicas pertenecientes a la alcaldía Benito Juárez no tuvieron problemas con el abasto del líquido, por lo que operan con normalidad.

Personal de la Escuela Primaria Silvestre Revueltas, ubicada en Presidente 191 en la colonia Portales, aseguró que hasta el momento no han necesitado pipas porque han contado con el servicio de agua, sin corte alguno, así que los niños retomaron sus clases con normalidad.

Lo mismo sucedió en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, la cual se encuentra en la calle de Donatello número 43; “no hemos tenido ningún percance con el agua, estamos trabajando de manera normal, y los niños de igual manera”, aseguraron.

Sin embargo, luego del aviso que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) esta mañana, sobre que el servicio se restablecerá por completo hasta el jueves 8 de noviembre, algunos padres optaron por no llevar a sus hijos a la escuela.

Tal es el caso de Mariana, una pequeña de seis años de edad que en esta ocasión no fue a la escuela por decisión de su mamá, Marta Espinoza, quien dijo: “nos enteramos que todavía no hay agua en la escuela y preferimos no enviarla, me la llevo a mi trabajo, al menos ahí hay para ir al baño, siento que puede ser antihigiénico que los niños vayan cuándo aún no hay servicio”.

Para la Guardería Gigi ubicada, en la calle de Dakota de la colonia Nápoles, la experiencia es otra. Luego de cuatro días de escasez, el agua no llega con normalidad, por lo que han recurrido al uso de una pipa de agua.

Por ello, informó a los padres y madres de familia que por el momento contarán con una pipa y evaluarán qué hará cuando se les acabe el agua.

Mientras tanto, el servicio que normalmente se ofrece 7:00 a 20:00 horas, se mantendrá disponible hasta las 15:00 horas para ahorrar agua en lo posible, y así cubrir lo que resta de la semana, pues tuvieron que cerrar desde el jueves pasado para enfrentar el corte.

Con información de Notimex