Le destroza lo dorado

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Regina Orozco opinó que Paulina Rubio es una artista a la que no admira y que ha recibido ataques por expresar su postura:

“La única vez que he sido atacada en redes sociales fue cuando opiné que Paulina Rubio no debería ser coach de La Voz; considero que no tiene una buena voz, no me gusta y yo pienso que para ser un artista y subirte al escenario tienes que estudiar. Ya lo dije…”, declaró.

Al preguntarle sobre los actuales coaches de La Voz México, esto dijo de Maluma: “No lo bajaría de mi cama, pero que no me cante; más bien que no me recite, porque él recita y no canta”, comentó.

Y esto opina de los otros coaches: “Anitta, ¿quién es Anitta? Natalia Jiménez canta lindo, Carlos Rivera también canta bonito; yo creo que me quedo con Carlos Rivera”, platicó.

Regina Orozco convivió con sus fans, a quienes llama reginísimos, en un parque ecológico al sur de la CDMX. Ahí tuvo un picnic con todos ellos.