Ciudado con Tigres

Monterrey, Nuevo León.– La victoria de Tigres en calidad de visitante sobre el Morelia por 0-2 el pasado viernes, permitió al conjunto de San Nicolás de los Garza mantenerse en zona de Liguilla al llegar a 23 unidades y ubicarse en la séptima posición.

Sólo cuatro puntos separan a los felinos del norte del decimoprimer puesto, el Puebla; mientras que su diferencia con los sitios cuatro, cinco y seis de la tabla general, es de tres puntos a falta de dos Fechas.

Ricardo Ferretti, técnico de los universitarios de Nuevo León, considera que su escuadra está en ascenso y de llegar a la Fiesta Grande, debe ser considerada como un candidato a campeonar.

“Primero tenemos que clasificar, no puedo empezar a cacarear cosas, la verdad no me gusta, hay que cosechar el mayor número de puntos en los partidos que restan.

“Si logramos esto, naturalmente somos candidatos, y si clasificamos no se puede descartar a Tigres”, apuntó el timonel de origen brasileño.