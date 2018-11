Cántale mi Manos de piedra

Panamá, Panamá.– Con Roberto Manos de Piedra Durán cantando algunos temas de salsa, acompañado de la orquesta, fue la estampa perfecta para dar el cerrojazo a los trabajos de la Convención Anual 31 de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), misma que se celebró en territorio canalero.

Después de una semana de trabajos, en los que se puso en la mesa, por ejemplo el nuevo reglamento de pesaje que se implementará en la peleas titulares celebradas en los Estrados Unidos, se capacitó a los jueces y réferis del organismo, el evento completó sus jornadas con una cena de gala en la que estuvieron presentes varios de los actuales Campeones del Mundo de este circuito, como Terence Crawford, Jaime Munguía, Arely Muciño, Amanda Serrano, Kosei Tanaka, entre otros.

Y, Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, habló en términos generales de los resultados que dejó este congreso boxístico celebrado en Panamá ante cientos de asistentes.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido, porque todos los objetivos que teníamos los cumplimos cabalmente, siempre tenemos algunas diferencias, pero finalmente llegamos a consensos, acuerdos intermedios, en donde todos salgan satisfechos, porque además se les da la oportunidad de externar sus puntos de vista.

“Los seminarios estuvieron maravillosos, la certificación de la Asociación de Comisiones de Boxeo (ABC), para los exámenes en español de los jueces y réferis que no hablan inglés, fue una gran oportunidad, las discusiones de las clasificaciones”.

CANELO, EL MEJOR

Valcárcel también se dio tiempo para hablar del mexicano Saúl Álvarez, quien apenas en septiembre pasado derrotó por decisión a Gennady Golvkin, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, durante la llamada Pelea del Año, que fue su segunda versión enfrentando a estos pugilistas.

“Yo creo que Canelo es muy necesario para el boxeo, para mí es un gran boxeador, y una excelente persona él y su grupo. Estoy en redes sociales y participo, y me da mucha pena la manera cómo se le trata a Saúl, yo no sé si son personas reales, pero él le ha dado mucho al boxeo, y mantiene el boxeo vivo, porque ahora mismo en América, quién más es capaz de meter a 50 mil personas a un estadio.

“También la gente tiene que entender, si tú no fueras nadie, no te preocuparías por ti, yo creo que sólo los que no hacen nada en la vida no tienen enemigos. Es una figura de este deporte, cada vez es mejor boxeador, le ganó probablemente a uno de los mejores del mundo, independientemente de lo que diga la gente, yo lo vi ganar”.

A TOKIO

Mientras, durante una de las sesiones, se votó por Tokio, Japón, para albergar la Convención 32 en 2019, hecho que por supuesto deja muy satisfecho al dirigente de la OMB.

“Nosotros estuvimos esperando mucho tiempo para que nos abrieran las puertas en Japón, tenemos Campeones y Campeonas, será grandioso estar por allá, en ese país. La gente votó y entonces estaremos allá”.

LA SENSACIÓN

En casos más puntuales, habló del mexicano Munguía, quien se perfila a ser una gran figura del deporte de los puños mexicano.

“Jaime Munguía es la sensación, es el nombre que todos quisieran tener, porque tiene todo, no le hace falta absolutamente nada, es un hombre privilegiado.

“El poder que tiene en los puños es impresionante, es al hombre que todos quieren ver, a la gente le gusta el boxeador que pega”.