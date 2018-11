Sí habrá consulta para Tren Maya; será en enero

El proyecto del Tren Maya y todos aquellos que sean necesarios se someterán a consulta para que no haya equivocaciones, aseveró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al referir que será probablemente en enero cuando se someta a consulta este tema, mientras que la próxima semana se reunirá en Yucatán con gobernadores del sureste para ahondar en el proyecto.

El Presidente electo señaló que al igual que se hizo con el proyecto de la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las decisiones importantes deben ser sometidas a consulta, por lo que puso fecha a la del Tren Maya, al señalar que será probablemente en enero cuando se lleve a cabo.

“También, también va a haber consulta para lo del Tren Maya, no hay ningún problema, todo lo que requiera ser consultado se va aplicar, dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. A principios de enero puede ser o desde diciembre, no cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que la gente vote y creerle a la gente, tenerle confianza a la gente”, afirmó.

López Obrador señaló que mientras tanto se tiene programada una nueva reunión con los gobernadores electos y en funciones del sureste, para abordar en los pormenores y avances de este trascendental proyecto, en el que se augura la generación de miles de empleos.