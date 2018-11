Llora como una gatita

La estrella internacional derramó lágrimas en su debut en Cats, y es que la veracruzana estaba tan emocionada que cuando le entregaron el Premio Arlequín al final de la obra, con lágrimas en los ojos le dio su agradecimiento a su gran amiga y colega Natalia Sosa, a quien felicitó por su enorme talento arriba del escenario. “Los actores son los que hacen esta obra, yo solo soy la cerecita. Todos me han cobijado, quiero recalcar y lloro de emoción porque ella me arropó y me ayudó, lo digo con gran cariño, a mi gran compañera Natalia Sosa… gracias amiga”, dijo Yuri llorando.

Como ella misma lo mencionó en la pasada rueda de prensa, que no iba al salir como una gata cualquiera en Cats, Yuri no se presentó como una felina sencilla en su debut de esta puesta musical la pasada noche del jueves en el Teatro Centenario de Coyoacán de la CDMX, sino al contrario, la veracruzana salió espectacular y demostró de qué está hecha al interpretar magistralmente el papel de la gata principal de esta obra que le ha dado la vuelta al mundo desde hace 27 años.

Enfundada en la desgastada gata Grizabella, Yuri salió al escenario para cumplir su sueño de hacer un musical. Acompañada de 22 actores en escena, caracterizados impresionantemente como felinos, Yuri cimbró el teatro con su poderosa voz. “Estoy en el momento de hacer esto; no lo había querido hacer antes porque no me sentía segura y los tiempos no se habían dado, pero ahora estoy feliz con esta obra espectacular”, finalizó.