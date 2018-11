Le vale Adame

Luego de que hace unos días Alfredo Adame se vio inmerso en tremendo escándalo cuando su exnovia, la jalisciense Susan Quintana, dijo ante los medios de comunicación que el actor es “un ser de cuidado” y que tiene el miembro viril pequeño, la exesposa del actor, Marypaz Banquells, confesó a Grupo Cantón que lo que haga el polémico artista no le importa.

“No tengo ningún comentario al respecto, yo estoy muy tranquila rehaciendo mi vida, estoy muy tranquila, no sé nada más. Tengo el apoyo de mis hijos porque me aman, me he dedicado en cuerpo y alma a ellos y eso es lo que importa”, dijo.

Respecto a que la vedette Rossy Mendoza salió en defensa de Adame, al decir que él tiene un miembro viril enorme, la actriz de Made in México, comentó: “No me importa, no es mi tema… ya empecé a actuar, que eso es lo que me ha gustado”.