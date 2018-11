Sacmex, garrote escondido

ARTURO RÍOS RUIZ-CDMX, HOY Y MAÑANA

SACMEX, ¡MANOS ARRIBA!- Mientras millones de usuarios de 13 alcaldías, sufrimos por la escasez de agua, el Sistema de Aguas de la capital, SACMEX, asume su práctica represora y recorre las colonias donde está la crisis, pegando citatorios amenazantes en las puerta de los distintos hogares.

El documento ininteligible llenado por los empleados, se basa en artículos en términos que nadie entiende y el usuario acaba sin saber qué pasa, pero sí avisan que al día siguiente pasará personal del organismo para informar cuál es el problema y recomienda que se acuda antes de la hora señalada a la oficina correspondiente de la zona donde se habite.

Quien acude, lo pasan a las cajas y ahí se le indican el monto del adeudo y que si no paga se le reducirá el suministro en 80 por ciento; se ofrece hacer un convenio a plazos, pero no impide la reducción del surtido del líquido y tiene que pagar de inmediato. No hay de otra, o pagas, o mueres.

No te dan chance de nada, un hogar con 20 por ciento de líquido, es apenas un chorrito que no alcanza a una familia y es vergonzoso que ofrezcan el compromiso a vencimientos y de todos modos se imponga el castigo.

Ramón Aguirre Díaz, el titular de este organismo, se ha lucido en los medios anunciando las bondades de la cruzada que tanto daño causa a los habitantes de las alcaldías, que resentimos la carencia del agua y del otro lado tiene el garrote con la represión de reducir el surtido. Les vale, pues.

Quienes debamos, tenemos que pagar, pero se debería ser más flexible con el surtido del vital elemento, sobre todo en hogares. Eso sí, la industria es consentida con tarifas domiciliarias, quién sabe en qué tipo de arreglos.

ADRIÁN, ALMA DE POLICÍA.- De por sí, Adrián Rubalcava ha sido señalado con nexos con narcos, en su administración pasada en la misma Cuajimalpa, se habló de esta terrible posibilidad y nunca quedó claro, si sí, o no.

Los delincuentes lo primero que aprenden son los derechos humanos y los sindicalizados, sus derechos, pero no sus obligaciones.

Esperamos que no sea el caso del alcalde, que aprende en cursos de la FBI para saber defenderse y hacer el doble juego que sería peligroso. Ojalá no tome otro curso en la DEA, órgano que está sobre los narcos en teoría.