¡Pablo Montero y El Pib de Ofelia Medina!

Apachurro, señora bonita. “Como quisiera, poder vivir sin agua”, sin duda, cuando Fer de Maná, canto esto, no sabía lo que decía. Yo desde que me enteré de la noticia, que en muchas colonias de la ciudad no habría ni gota de H2O, ¡quería huir! Luego recordé que estoy trabajando en afrontar las cosas, así que voy de regreso a la bella Ciudad de México, después de andar de gira en Mérida y Cancún con Las recogidas.

Hablando con mi maestra de Kabbalah, Rachel Itic, en la energía de este mes que es Escorpio (sin importar qué signo seas), todos estamos bajo esa influencia de lo que está por debajo… La tierra, las tuberías, el agua. Además, es un signo de extremos (todo o nada), pero también nos permite transformarnos, podemos ver esto como una oportunidad y valorar lo que siempre tenemos a la mano. Bien dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, ¡si no pregúntele a mi ex!

En más temas de este signo, ¿qué tal su Halloween?

No me salgan con que es gringo porque no es así, ellos lo han adaptado y comercializado bien (como lo hacen con todo). Me encanta este día que se celebra desde hace siglos. En esta época se celebraban las fiestas paganas y se reunían para hacer rituales donde colocaban ofrendas para conectar con los seres del más allá y que les ayudaran a manifestar lo que querían. Actualmente, por eso los niños se disfrazan de muertos, para ir por esas ofrendas que son los dulces.

Ese día lo pasé con Pablo Montero en Cancún, que me invitó a su casa y me abrió las puertas de su hogar con su familia, para ver el lado humano del artista. La neta se lleva increíble con Caro, me contó que la conoció un 28 de diciembre (Día de los inocentes), en el súper, se enamoraron en el pasillo de carne y salchichonería, ahí entre embutidos y jamón, él supo que sería la mamá de sus hijos, ¡qué romántico! El cantante actualmente está dedicado a sus hijas, que muy emocionadas se pintaban sangre para pedir su calaverita. Me cuenta que vivir en la playa le ha cambiado la vida para bien, pues también esto lo ayuda con el deporte, pronto participará en el Ironman, que son 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21.01 de carrera. Me llevó a donde practica natación, es increíble el contacto con la naturaleza.

Pero ahí no acabó la celebración, al día siguiente fuimos a Mérida, donde Ofelia Medina nos hizo una comida a Las recogidas, el tradicional Pib, un tamal muy especial que solo se prepara en Yucatán, en esta época. Conocí a su mamá, no les diré cuántos años tiene, pues a una mujer uno no le pregunta su edad, pero es tan bella, estaba maquillada y peinada con su vestido negro bordado y sus perlas, con una energía muy especial, pues para ser la mamá de Ofelia, así tenía que ser. El Pib lo hizo su familia, y eso sabía a gloria y tradición.

Moraleja: Como diría Shakira: “No se bañen los domingos”, y ahorren el agua, este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy.

P.D: ¡No mientan por convivir!