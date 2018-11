Natalia LaFourcade da último mensaje

Se encuentra de luto debido al falleci­miento de Ernesto García, su gran amigo

Edwin Hernández/Grupo Cantón

Después de que hace unos días se diera a conocer la muerte del productor musical, Ernesto Gar­cía, debido a un accidente auto­movilístico, su amiga Natalia La­fourcade, a través de su cuenta de Instagram, dedicó un emo­tivo mensaje a su amigo, con quien trabajó en su disco ho­menaje a Agustín Lara, llamado Mujer divina, homenaje a Agus­tín Lara.

“Neto, así llegaste a este mun­do. Con los brazos abiertos, li­bre y entregado a la vida. Quie­ro darte las gracias por llenar mi vida de tantos momentos increí­bles. Me salvaste cuando más frágil me sentía. Me llenaste de fuerza para continuar mi camino y ser valiente en mi propio uni­verso. Me recordaste jugar y ser libre. Me enseñaste a ser hones­ta y verdadera. Reímos tanto. Cuánta música, cuántas anéc­dotas, cuánto trasnochar sin fin, ¡cuánta vida, cuánta vida Neto!”, escribió Lafourcade.