En busca de la cabra

Tom Brady frente a Aaron Rodgers, para conocer al G.O.A.T. (cabra en inglés), acrónimo utilizado para referirse al mejor de todos los tiempos (greatest of all times)

Ciudad de México.– La Se­mana 9 de la NFL tiene depa­rado el duelo entre los New England Patriots y los Green Bay Packers, con el ojo sobre sus dos quarterbacks y cuál de ellos debe ser catalogado como el Mejor de Todos los Tiempos (Grea­test Of All Ti­mes en inglés).

La discusión­compara el talen­to natural de Aaron Rodgers con la capacidad de Tom Br­ady, los hombres en torno a los cuales gira la polémica.

Sin embargo, mientras es­pecialistas y aficionados se enfrascan en una controver­sia sin fin, son los protago­nistas, quienes se lanzan elogios mutuamente, previo al choque de este domingo en el Gillette Stadium.

“Lo que ha he­cho como mariscal de campo, creo que es inspira­dor, incluso para mí. Veo su juego y me dan ganas de salir, practicar y mejorar, porque creo que es fenomenal con la forma en que se maneja en la bolsa de protección y su habilidad para lanzar el balón”, refirió Brady sobre Rodgers, quien también opinó so­bre el ganador de cinco ani­llos de Super Bowl.

“Él y Brett (Fa­vre) son los dos mejo­res quarterbacks que yo he visto. Además (Brady) tiene cinco campeonatos, creo que eso termina con la mayoría de las discusiones”, aseveró el Capitán Rodgers.

Sin duda la controversia continuará, pero este domin­go veremos a dos de los me­jores pasadores que tiene la Liga hoy en día.

SALDRÁN CHISPAS

El otro encuentro que roba­ra reflectores en la NFL es el que protagonizarán Los Án­geles Rams, invictos, ante los New Orleans Saints.

A pesar de su condición de imbatible, en su último encuentro el conjunto de los Carneros sufrió de más para superar a los Green Bay Packers, mientras que los Santos han encontrado el equilibrio entre ofensiva y defensiva, lo que les ha per­mitido ganar sus más recien­tes tres compromisos de forma con­secutiva.

Un due­lo en el Me r c e ­des-Benz Superdo­me que s a c a r á chispas.