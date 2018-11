No causa problemas corte de agua en Coyoacán

En el tercer día de desabasto de agua en el Valle de México derivado del corte por mantenimiento del Sistema Cutzamala, vecinos de la colonia Avante, perteneciente a la alcaldía de Coyoacán, han registrado mínimas afectaciones por la falta del líquido.

Hasta este viernes, el líquido no ha faltando en la colonia, y mientras muchos tomaron sus precauciones al comprar tinacos o contenedores para almacenar el agua, ésta no ha dejado de salir de las tuberías.

“Estos días creímos que nos bañaríamos a cubetazos pero no ha sido así, el agua sale bien y sin problemas, luego pasan pipas por las calles ofreciendo el servicio pero hasta donde sabemos, en la colonia no se ha necesitado”, destacó el señor Agustín Jiménez.

Señaló que los avisos y la adecuada información que se dió previo al corte permitió que las personas buscaran los métodos adecuados para solventar el problema por los cuatro días que faltará el líquido.

“A veces creo que fue más la alarma por pensar que de verdad no tendríamos para nada agua, pero no ha sido así, hasta nos sorprendimos, y cada día nos preguntamos entre los vecinos y compañeros del trabajo si hemos seguido teniendo el servicio o no, y si bien algunos no lo tienen es porque en su mayoría viven en condominios, por lo que la distribución no solo les corresponde a ellos”, dijo.

Sin embargo, para su hermana Marta, quien decidió pasar el fin de semana en casa de don Agustín, las cosas han sido distintas, ya que en el edificio donde ella vive en la colonia El Sol, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, el agua se agotó rápidamente, por lo que los inquilinos debieron de solicitar el servicio de pipas.

A ello sumó que tiene un negocio de lavandería, el cual definitivamente tuvo que cerrar hasta que el servicio se restablezca y así pueda entregar los pedidos de manera normal.

“Por suerte y gracias a los avisos pude sacar todos los pendientes y entregarlos a tiempo, pero ahora no tengo agua en el local, por eso ando aquí, mi hermano sí tiene agua y me dijo vente para acá en lo que pasa esto, y sí, aquí sin problemas”, abundó.

Ante ello, Marta espera que el servicio se restablezca pronto y que no tarde más de lo que han mencionado las autoridades, las cuales anunciaron que será a partir de este lunes 5 de noviembre que la llegada de agua se normalice.

