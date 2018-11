Arranca Mórbido Film Fest

Buenas noticias mis queridos mortales, pues ayer por la tarde, el famoso festival de cine de terror, Mórbido Film Fest, el cual es un festival cultural de terror temático, donde además de películas, se realizan exposiciones de arte, conciertos, talleres, presentaciones de libros, y conferencias, y es ya uno de los festivales más importantes de este género en América Latina, debido a su naturaleza como plataforma para lanzar y promover películas de género de horror, por fin arrancó con sus actividades, y la encargada de realizar el banderazo inicial fue la película mexicana Inquilinos, la cual estrena justo el día de hoy en cines de todo el país, y para ello, el productor José Alberto López y el director, Chava Cartas, platicaron con los presentes y detallaron algunas cosas sobre la cinta.

“Cuando nos llegó el guion, vimos que era una historia muy sencilla, muy concreta, basada en hechos reales, y con un terror muy cercano a los mexicanos (la santería), y era ligeramente diferente, pues la cuestión de la santería no se había abordado en el cine de manera reciente aquí en México y era una vertiente interesante, invitamos a Chava Cartas, el director, que le encantó el guion y empezamos a buscar al equipo idóneo para contar esta historia y pues nos encontramos con la delicia de trabajar con Danny Perea, una gran actriz y Erick Elías, y estaban preocupados por filmar terror, pues es complicado, y lo que queríamos era crear una atmosfera real, fuimos cocinándola poco a poco, tardamos un rato interesante en la edición, nos ayudó Martha Poli, una editora y artista genio en el género de terror, y pues aquí estamos presentando ante ustedes la película, que esperemos les guste”, platicó José Alberto.

Por su parte, el director Chava Cartas, esto comentó: “La película la filmamos en Guadalajara, durante 5 semanas, en este edificio con más de 100 años que pueden ver en la cinta, y pues cuando encontramos el lugar, nos pareció que era un personaje que tenía que estar en la historia, había 99 familias viviendo ahí al momento de la filmación, y fue todo súper fácil la verdad, todos cooperaron y trabajamos muy a gusto en todo”, dijo.

La película que continúo en el día inaugural del festival, fue la creada en 2004, The seed of Chucky, que es dirigida y escrita por Don Mancini, el mismo creador del muñeco diabólico. Lo interesante de esta proyección es que el mismísimo Don Mancini, estuvo presente en la sala de cine, pues al finalizar la función, se realizó una charla entre público y director, en la que mencionó que el muñeco y la primera película de Chuky, está inspirada en la relación con su padre. Don Mancini alentó a los estudiantes de cine a no solo cursar la carrera, sino a ver películas de todos los géneros para crear una consciencia cinematográfica.

Por último, el muñeco Torch, protagonista de la cinta Puppet Master: The Littlest Reich, acudió como el gran invitado de Mórbido Film Fest, a la presentación de esta cinta, en donde Pablo Guisa, director del festival, agradeció a la revista Fangoria, productora de la cinta, y a Full Moon Pictures, por las facilidades otorgadas para que esta cinta fuera parte de la selección de Mórbido Film Fest, también mencionó que varias de las películas de Full Moon se pueden ver a través del canal Mórbido Tv que se transmite por Total Play en México y DirecTV a Latinoamérica.