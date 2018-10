Se siente más regia

La mexicana es una de las actuales campeonas de la organización mundial de boxeo; espera enfrentar a La Roca Zamora y a La Kika Chávez

Panamá, Panamá.– Arely Muci­ño recorre los pasillos del Hotel El Panamá, sede de la Conven­ción 31 de la Organización Mun­dial de Boxeo (OMB) en suelo canalero, y se topa de frente con un banner que la reconoce como una de las monarcas del organismo que tiene su base en Puerto Rico, esto en la versión Peso Mosca.

“Para mí es un orgullo formar parte de la OMB, representar tanto a mi país, como a mi esta­do, me siento muy contenta, y como siempre lo he dicho, éste es el resultado de tantos años de trabajo, no sólo mío, sino de todo el equipo”.

La regiomontana, como pasa normalmente cuando se cuen­tan historias del deporte de los puños, después de estar inmer­sa en el clásico sube y baja, hoy presume vivir su mejor momen­to, por lo que hasta incluye en su lista de próximos retos a pugilistas de la talla de Yessi­ca La Kika Chávez o Ibeth La Roca Zamora, quienes tam­bién fueron parte del top femenino.

“Yo empecé cuando tenía 12 años, peleé con las mejores de mi esta­do, salí a México a unos Guantes de Oro, y fue la prueba para mi familia de que estaba hacien­do bien las cosas. Me he equivocado, pero estoy agradecida con Dios, no hago a un lado los mo­mentos malos, como la pe­lea con Ava Knight, cuando fue ese nocaut, ese tipo de cosas, yo dije: ‘Ya no quiero subir al ring’, pero ahora estoy en mi mejor momento.

“Quiero consolidarme en el Mosca, que me identifiquen, hay muchas peleadoras, desde el Mosca, el Supermosca, Gallo, Su­pergallo, está repleto de grandes boxeadoras, pero algo que a mí me llama mucho la atención es unificar, quedarme con el de la OMB, no lo voy a dejar, me gusta­ría consolidarme, dejar marca en este organismo, el próximo año vienen peleas muy buenas, está en el CMB La Roca, también re­gresa La Kika, son peleas que me gustan, está una japonesa que es muy fuerte, que también ya pe­leó con Mariana Juárez, entonces lo primero que tengo que hacer es consolidarme en mi División y arrasar con todo lo que haya que arrasar”.

Arely, sonriente, vacilante, se da tiempo para intercambiar puntos de vista con un histórico de estos lares, cuando al pugilis­mo se hace referencia, Roberto Manos de Piedra Durán.

Y ya entrada en la tertulia con Grupo Cantón, autenti­cando aquello de que hoy está recargada y renovada, da visos, presuntuosa, de que es uno de los 30 Campeones que hoy día tiene la OMB, pero también se siente orgullosa del crecimiento del pugilismo de mujeres, el cual es cada vez más reconocido.

“El boxeo femenil es una realidad, porque lo hemos trabajado, tenemos una his­toria cada una de nosotras, pero esto lo hacemos to­dos, los medios de comu­nicación, la gente que le gusta y que ha apoyado este deporte, pero so­bre todo las niñas, sus mamás, que ahorita se sientan a ver boxeo.

“Antes la gente te hacía a un lado, y ahora la gente, cuando te ve en un centro comer­cial, te recono­ce, te cuenta que vio las peleas del sábado, esto ha rendido frutos, y yo espero lle­gar al top”.