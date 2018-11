Luis Gerardo Méndez listo para subir al ring

El actor mexicano interpretará a un boxeador en su nueva película, bayoneta

Ayer por la mañana, en con­ferencia de prensa, el actor Luis Gerardo Méndez pre­sentó su nueva película Ba­yoneta, junto al director Kyz­za Terrazas y parte del elenco compuesto por los finlande­ses Laura Birn, Ilkka Koivula y Ville Virtanen. El director Te­rrazas, compartió varios deta­lles sobre la cinta:

“Bayoneta surge de con­versaciones y reflexiones, sobre de que en México hay una tradición boxística muy importante, es semille­ro de campeones, y pues ha­cía falta poner en el panora­ma actual del cine mexicano una cinta que tocara el te­ma. Crear algo en donde el personaje principal fuera un boxeador. Es un esfuerzo de todos y una coproducción in­ternacional oficial, y estamos muy felices de que el público ya pueda ver a Luis”, aseveró.

Por su parte, el actor Luis Gerardo Méndez, se mos­tró feliz de interpretar a un boxeador, además de que menciona que él no era un gran aficionado a este depor­te: “Bayoneta no es la pelícu­la tradicional de comedia ro­mántica, es muy especial y muy particular. Kyzza me dio el guion hace 3 años y desde que lo leí dije que sí, me pa­reció muy interesante poder hacer a un boxeador, ya que yo soy muy pacífico y nunca había soltado un golpe, así que cuando se concretó fue­ron 5 meses de entrenamien­to muy duro, las coreografías y el cambio físico, pero lo in­teresante fue entrar en la ca­beza de un boxeador, enten­der que el ring, es el único lugar en el que matar a al­guien es legal. El box es una puerta de salida para muchos jóvenes, es un medio para sa­lir de la pobreza y de las adic­ciones”, comentó.

Bayoneta narra la historia de Miguel “Bayoneta” Galín­dez, un boxeador retirado de Tijuana que, por misteriosas razones, vive en la ciudad de Tirku, Finlandia, y con el paso de los días, una necesidad de redención lo llevará a demos­trar su valía como luchador.