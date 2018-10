Karina Yapor crucifica a la Trevi

La excorista se enfrasca en discusión bíblica con Tamara Zúñiga, quien defiende a Gloria

Luego de las declaraciones que hizo Gloria Trevi en la pasada entrega de los Latin American Music Awards, en donde la re­gia se declaró inocente de las tiranías que le hizo un produc­tor, pues según ella conoció a su exrepresentante a la edad de 15 años para luego pasar a su lado 17 años de “manipulaciones, gol­pes, gritos, abusos, castigos y humillaciones”, su excorista Ka­rina Yapor, saltó de inmediato y publicó a través de su cuenta de Twitter el Salmo 94, que incluye versículos como: “¿Hasta cuán­do, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronun­ciarán, hablarán cosas duras… y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad?”, entre otras cosas.

Por su parte, la otra excom­pañera de Gloria, Tamara Zúñi­ga, le respondió a Karina Yapor con un fragmento de otro sal­mo: “Porque tú me hiciste en el vientre de mi madre”. A lo que también agregó: “¿Quieres ha­blar con la Biblia? Abortar es pecado. Dios sabe que cuando tú querías abortar fue gracias a Gloria Trevi que no lo hiciste. Y no olvides que ganar dinero a costa de mentiras también es pecado”.