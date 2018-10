Huele a boda…

Todo en familia sabe mejor y Chiquis Rivera lo sabe; gracias a Dios ya está recuperada de su operación y me llamó mucho la atención que su maquillista de cabecera actual, nada más y nada menos es su hermana Jenyka Rivera, así que aparte de acompañarla a sus eventos. pues la maquilla y de verdad que lo hace muy bien, ¿a poco no quisiéramos todas tener una hermana maquillista? Pero dicen que con este susto que se llevaron, Lorenzo Méndez ya le dio anillo de compromiso, pero que aún no quieren decir nada; circulan unas fotos donde parece que sí trae un mega anillo, ¿¿¿será???

¿Se acuerdan de las colaboraciones y uniones que han hecho los artistas del regional? Pues ya hay otra más que incluye a Claudio Alcaraz, Germán Montero y Jorge Medina, quien por cierto estuvo de invitado con nosotros el fin de semana en Cuéntamelo ya! y la verdad qué buen producto trae con su disco como solista y una súper actitud para trabajar, seguramente le irá muy bien, pero regresamos al tema y ya tuvieron hasta sesión de fotos, y ya hay fecha de estreno de esta gira, 30 de noviembre en Temixco, Morelos, en lo que se ha denominado como lasvocesdelabanda. Y de ir, ¿quiénes iríamos ?

Y llega otro artista del regional mexicano al Coloso de Reforma, se trata de Alfredo Olivas, quien paso a paso se ha ganado un lugar muy importante en el regional mexicano; la cita es el viernes 22 de febrero del 2019 y pues seguro será un lleno total, como el que acaba de tener este fin de semana pasado en Guadalajara, donde su espectáculo fue declarado como uno de los mejores de Las Fiestas de Octubre.

Todos tenemos algo grupero en nuestro haber, la muestra la dio Ana Brenda, que acaba de subir una foto nada más y nada menos que con Lupe de Bronco y confesó que fue su padrino de grabación en un disco que hizo como pueden ver, hace ya algunos años atrás, así que no lo duden que en la fiesta se aviente la de “Que no quede huella que no y que no”, ¿qué les parece?