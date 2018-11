Fin a recorrido por alcaldías

Héctor García

La última visita de agradecimiento de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, culminó en la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde parte de sus habitantes creen que todavía se encuentra en campaña electoral.

En la demarcación territorial aun persisten las diferencias, pues a 120 días de haber culminado las elecciones, todavía no sanan las heridas.

Ante los abucheos de allegados del alcalde Julio César Moreno, la próxima gobernante de la Ciudad de México, sabiamente les contestó “si vamos a pacificar la Ciudad, deberemos participar todos políticamente y socialmente y por eso estoy aquí. Recuerden que las campañas ya terminaron y ahora al alcalde y a mí nos corresponde gobernar para todos sin distingo de colores partidistas”.

Las inconformidades se volvieron aplausos y más cuando Claudia Sheinbaum les anunció que como jefa de Gobierno, a partir del 5 de diciembre gobernará para todos y será institucional con los 16 alcaldes, “cuando yo goberné Tlalpan fui castigada presupuestalmente por un Gobierno que no fue institucional, pero no me castigó a mí sino a los ciudadanos. Yo no voy a actuar así, a cada alcaldía le corresponderá su presupuesto como debe de ser”.

Venustiano Carranza es una alcaldía que no es morenista, sin embargo, en la medida que platicaba Claudia Sheinbaum con los habitantes, salían convencidos de que les va a cumplir.

Las demandas principales de los vecinos fueron: seguridad, porque los robos y asaltos están a la orden del día, agua potable y solucionar el foco de infección que representa el drenaje del Gran Canal, aún cuando se encuentra sellado.

Ahí Sheinbaum anunció a los vecinos que reducirá la deuda pública que tiene la Ciudad de México, pues en el paquete presupuestal que se diseña estará solicitado monto para reducirla.

En las colonias Moctezuma, Primero de Mayo, Peñón de los Baños y Jardín Balbuena, Sheinbaum dejó el compromiso de serán instalados 12 centros comunitarios, de los 300 que habrá en toda la ciudad.

Culminó su gira de agradecimiento a los capitalinos que votaron para que fuera jefa de Gobierno, sin embargo, Sheinbaum anunció que continuará recorriendo la Ciudad cuando asuma el cargo a partir del 5 de diciembre.

SABÍAS QUE Los habitantes del Peñón de los Baños replican la gesta del 5 de Mayo con reconocimiento internacional.

DATO

Al culminar su gira de agradecimiento, Claudia Sheinbaum continuará despachando en su casa de transición.