Comienza a verse quién es quién en La Voz México

La Música por Dentro – Gallegos Tercero/Grupo Cantón

Diana Campos, 16 años

Captó la atención de Anitta y de Maluma.

Jesús de la Rosa, 24 años

Con una interpretación de una canción que Maluma recalca que es complicada en la música urbana, fue bueno su fraseo.

Rick

Su interpretación de “I love rock n roll” convence justo al final a la coach Natalia. Pero no fue a tiempo para que ella pudiera presionar el botón. No pudo hacer que los coaches giraran la silla.

Rey Christopher

Tan solo 6 segundos de su canto fue suficiente para que Carlos girara la silla. Su apoyo y su color en su voz es aterciopelado y correcto.

Andrea García

Una voz poderosa. Con una voz grave para una mujer no se queda atrás en sus agudos y en su voz de cabeza , hizo que Carlos, Anita y Natalia voltearan.

Lilian el Jeitani, 18 años

Etéreo y eterno es un libro publicado por ella a tan corta edad. Interpretó una canción bastante cómoda aunque bien lograda. Maluma gira la silla.

Maverick López, 22 años

Este estuvo en La Voz.España. Una palabra de su canción bastó para que Maluma y Anitta giraran la silla. Su voz de cabeza es impresionante; técnica increíble.

André Eliz, 19 años

Con una canción muy conocida de reguetón (“Te boté”) hizo que Anitta girara su silla.

Adelaide Pilan, 33 años

Ella toca trompeta y canta. Con “Tiene espinas el rosal”, hace bailar a todos los coaches.

Lilian García, 33 años

Impresionante voz, unos detalles con la afinación le aclara Maluma, pero fuera de eso una voz muy bella.

La Academia se rencuentra en La Voz

Víctor García de La Academia se encuentra con Carlos Rivera aquí en La Voz.

Estefanía

Los coaches platicaban mientras ella cantaba que tenía algo especial.

Matilde (Mad Rapsodia)

Una voz espectacular, unos altos impresionantes, un talento increíble. Tiene unos detalles de afinación, corregibles.

Delian

Interpretó una versión muy diferente de una canción de Justin Bieber. Fue el único participante que ha hecho que Anitta se pusiera de rodillas. A Maluma le encantó.

José Dhali

Maluma encontró una voz diferente con distorsión y una actitud fuerte. Con una canción de Imagine Dragons bien lograda.

Empiezan las batallas:

Carmen vs Cristina (ópera) A mí en lo personal me ha dejado sin palabras. Lo mejor que he visto en La Voz. Nos han transmitido toda la energía. Esta batalla hizo llorar a Natalia.