Clama por una oportunidad en casa Fuego Amigo

El luchador considera que muchos de los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre están desperdiciados

Ciudad de México.– Existe un personaje en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) que se ha caracterizado por mez­clar el deporte de los costalazos con la música grupera, se trata del oaxaqueño Fuego, quien contó en exclusiva a Grupo Cantón, cómo fue que nació la idea de hacer esta explosiva combinación.

FUEGO, TU PERSONAJE SE CONVIRTIÓ EN LA MÚSICA DE LA FIESTA EN LAS ARENAS DEL CMLL Y HASTA EN JAPÓN ¿CÓMO VES ESTO?

– Mi personaje ya se identifica mu­cho con el público, más que nada con los niños, le hemos puesto muchas ganas y le incluimos la mú­sica de El Coco no de Roberto Jr y su Bandeño, eso lo ha aceptado muy bien el público; arriba del ring tenemos un buen desempeño y la afición sale contenta y satisfecha de lo que hemos logrado. Vamos paso a paso.

El público japonés ha acepta­do muy bien al personaje, tiene muchos seguidores, Fuego les encanta, con la presentación y el sabor con la música de El Coco no, inclusive hasta me hicieron un muñeco como reconocimiento a mi trabajo y mi entrega.

¿QUÉ LE HACE FALTA A FUEGO PARA VERLO EN LAS LUCHAS ESTELARES?

– Creo que el personaje está muy bien identificado por el público, pero hay cuestiones aquí en la empresa (CMLL) que a veces ni yo mismo me explico, porque van más allá de lo deportivo y eso es triste, porque le doy vueltas y me pregunto ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Si el público me acepta perfectamente.

¿CONSIDERAS JUSTO QUE VENGAN LUCHADORES DE AFUERA A OCUPAR LOS LU­GARES QUE PODRÍAN SER DE USTEDES?

– Todos andamos buscando el pan y aquí la empresa tiene luchadores con mucha capacidad, y es triste, porque uno se ha partido el alma por años picando piedra aquí y, lamentablemente, no sabemos qué pasa atrás de los escritorios, se siente una gran impotencia sa­lir a entregarse al cien, saber que puedo estar más allá, pero que hay una barrera que no me deja pasar y hay muchos compañeros así. Me considero un buen luchador a ras de lona, aéreo, tengo chispa, en­tonces, ¿qué pueden pedir los que están allá en el escritorio?

¿CAMBIARIAS DE AIRES SI NO LLEGA ESA OPORTUNIDAD?

– Yo espero que se dé un cambio histórico y que la edad no me al­cance, porque el hecho de irse de independiente no me espanta porque la calidad la tiene uno. Es increíble que en Japón, que no es tu tierra, te den un valor diferente.

¿DESPUÉS DEL GRAN IMPACTO QUE TUVISTE EN JAPÓN, CON­SIDERAS QUE NO HUBO UN SEGUIMIENTO COMO EL QUE SE LE DIO A MÁSCARA DORA­DA, POR EJEMPLO?

– La respuesta tú la diste, he ido siete veces a Japón, me he ido a giras, a La Fantasticamanía, me he ido solo, así como Máscara Dorada y ahora Metalik, me estuve enfren­tando a los mejores extranjeros y luchadores japoneses, por algo fui, pero no me dieron ese seguimien­to, porque ir a una empresa tan importante como la New Japan y enfrentarse a los mejores luchado­res de ahí, no es cualquier cosa y, entonces, es donde me hago otra vez esa pregunta ¿qué pasa?