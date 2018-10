La Guzmán mostrará su lado oscuro

Rodrigo Cachero, quien participa en la bioserie, dijo que ésta nos sorprenderá

En exclusiva para Grupo Can­tón, Rodrigo Cachero, quien interpreta a un productor mu­sical en la bioserie de Alejandra Guzmán, confesó que la historia mostrará un lado muy oscuro de la hija de Silvia Pinal.

“Lo que me gusta de esta bioserie es que conoceremos un lado muy negro de Alejan­dra; no es como otras produc­ciones que tratan de santificar a los artistas. Aquí vamos a co­nocer cosas muy escondidas de la cantante”, dijo.

Cachero, famoso por la pe­lícula Por la libre, interpretará a un productor musical de La Guzmán: “Es un productor ficticio, ella tuvo varios y yo le daré vida a un méxico-ameri­cano. Va a estar padre, yo soy fan de Alejandra. Cuando la fui a ver a un concierto, yo era el que gritaba y me sabía todas sus canciones”, comentó.

Sobre si ya tuvo la oportu­nidad de platicar con La Reina Corazones, esto respondió: “Fí­jate que no, el día que fue a las grabaciones yo no estaba por­que no me tocó llamado, pero seguramente conviviré con ella cuando se estrene la serie”, afirmó el actor.