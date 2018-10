Ivonne Montero con temor a represalias

Prefiere que autoridades se hagan cargo de encontrar al asesino de su expareja

Por mera precaución, la actriz Ivon­ne Montero prefiere que las autori­dades se hagan cargo de agarrar a quienes le quitaron la vida a su expa­reja, Fabio Melanitto, quien fue acri­billado hace un par de meses por unos hampones afuera de su casa. En entrevista para GRUPO CANTÓN, la estrella de Playboy dijo que por la seguridad de su familia no va indagar en el caso.

“No tengo nada qué ver, yo ya no me acerqué… Y por seguridad tam­bién para mí y para mi familia, ya es algo que no me compete. Fabio sí fue alguien importante en mi vida y trascendió y vamos a estar eterna­mente vinculados con nuestra hija. Así que no hay interés de darle con­tinuidad al proceso, ojalá que sean las autoridades las que pongan las manos sobre el asunto”, platicó.

Concluyó la actriz: “No he esta­do intentando saber qué ha pasado, la verdad tampoco me corresponde, Melanitto fue una persona que signi­ficó grandes cosas para mí, pero ya no había ninguna conexión. El per­dón llegó desde hace mucho tiempo, ahora creo en sonreír, en ser feliz, mi corazón sanó de la relación dolorosa que tuve y no le guardo rencor”.