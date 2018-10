Cox da pláticas de superación interna

Recorre escuelas con su programa potencial humano, para prevenir de las adicciones

Luego de dos años de que el cantante José Luis Gastón Hur­tado, mejor conocido como Cox, fue detenido como pre­sunto responsable del homicidio de su pareja sentimental Paola López Rogerio, y que por fortu­na salió absuelto del caso, ahora el artista se dedica a llevar pláti­cas constructivas a las escuelas a través su programa Potencial Humano.

“Sigo tomando terapia, yo he tenido un proceso bastante di­fícil, sí me deprimí, pero lo que me ayudó es que ahora doy pla­ticas a los chavos y eso también me sirve como terapia. Tengo mi programa que se llama Poten­cial humano, y por eso me bus­can las escuelas, sobre todo de prepas que están en el rollo de las drogas. La plática dura 50 minutos, 10 minutos son de pre­vención de adicción y lo demás de autoayuda”, comentó.