“Vamos a gobernar obedeciendo”: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que no engaña a nadie, dijo que su administración va a gobernar obdedeciendo, en conferencia de prensa en Hotel Four Points by Sheraton, en la colonia Roma.

Así lo dijo al ser cuestionados por periodistas, cuando anunció que se respetará la decisión tomada por los mexicanos en la consulta, sobre la construcción del NAIM, en Santa Lucía. Luego de la consulta ciudadana que duró del 25 al 28 de octubre.

Expresó que es totalmente viable construir esta obra en la Base Aérea de Santa Lucía, también confirmó que la operación de los dos aeropuertos no representa ningún riesgo y dio a conocer que tiene un dictamen de las autoridades francesas que avala el proyecto.

Acompañado, de José Maria Rioboó, Jiménez Espriú y de Jesús Romo, AMLO refrendó que se respetarán las inversiones que estaban dirigidas a la construcción del aeropuerto en Texcoco. Sin embargo, sostuvo que se gobernará de manera diferente y no continuará la corrupción.

Asimismo, AMLO dijo que se reformará el artículo 35 de la constitución, para eliminar candados, pues como lo explicó, se los impusieron cuando intentó realizar la consulta ciudadana para la decisión de la Reforma Energética del gobierno peñista, que hubiera evitado los gazolinazos.

El próximo presidente consitucional del país, al anunciar que habló con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que este le informó que la capacidad del aeropuerto que se encuentra en la capital mexiquense, tiene una capacidad de 8 millones de personas, mientras que cuenta con tan sólo 600 mil ocupantes recurrentes; lo que podría ayudar a atender los problemas de abastecimiento del aeropuerto actual.

Cabe destacar que AMLO refrendó la participación ciudadana como eje de las decisiones del Ejecutivo, como nueva forma de gobierno, pues también advirtió sobre futuras consultas, entre ellas, una para decidir el Tren Maya, proyecto que sería característico de su administración.

