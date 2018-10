No es cambio de gobierno, es cambio de régimen: asegura AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto es el comienzo de lo que vendrá en adelante: más ejercicios de este tipo y que el pueblo decida y llevar a México a los primeros lugares en honestidad.

“No estamos ante un cambio de gobierno; es un cambio de régimen”, sostuvo en un mensaje en sus redes sociales este domingo.

“De estar en el lugar 135, colocado como uno de los países más corruptos del mundo, va a pasar a ser de los primeros lugares en honestidad, es el gran aporte de la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Por eso la consulta va”, añadió.

AMLO arrancó esta comunicación con una aseveraciónde que “a los camajanes, a los fifís no les gusta la consulta”, pero reiteró que el sello de su gobierno será obedecer a la ciudadanía, y este es sólo el principio”.

“Vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que me canso ganso: vamos a acabar con la corrupción. Por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno. No, no es cambio de gobierno, es cambio de régimen, vamos a cambiar el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, se va a acabar. Ese es el gran aporte, el legado que vamos a dejar”, concluyó.

Con información de Alejandro Lelo de Larrea