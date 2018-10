Luis Miguel besa en la boca a fan durante un concierto

View this post on Instagram

Afortunada fan logra subirse al escenario, pero eso no es todo… baila con @LMXLM, lo abraza y lo besa ¡Vaya triplete! Nada más que agregar ¡Momentazo de anoche! . . 📍 Estadio de Béisbol Beto Ávila | Cancún🇲🇽 . .📽 Cortesía. . . . . #LuisMiguel #MéxicoPorSiempre #México #LM #Micky #LuisMi #ElSolDeMéxico #Intérprete #Cantante #Rancheras #Mariachi #SiempreJuntoATi #RadioOnline #LMFans #Cómplice #Incondicional #Único #ElRey #FrankSinatraLatino #ElMejorBigBand #LatinSinger #RadioTuyYoLM #24hrs #OnAir #Tour2018 #TourMéxicoPorSiempre #LuisMiguelEnConcierto #Cancun