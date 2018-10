Luis Caballero, El Potro afirma: “hasta un mudo canta reguetón”

El actor de capricho asegura que los reguetoneros denigran a la mujer

Sin pelos en la lengua, Luis Caballero, El Potro, protagonista del musical Ca­pricho, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que los reguetoneros no tienen capacidad vocal, incluso los acusa de denigrar a la mujer. “No me gusta el reguetón, creo que la gente que canta reguetón no tiene capacidad vocal para cantar otro tipo de cosas, puede que haya excepciones, que haya por ahí algún cantante de reguetón que sí pueda interpretar otros géneros, y a mí se me hace un género en el cual se denigra a la mujer. Casi nadie puede cantar las rancheras pero el reguetón cualquiera, hasta un mudo canta regue­tón”. finalizó en tono de broma.