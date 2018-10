Kenia OS levanta polémica

CAÍSTE EN LA RED-YOAB

La joven polémica youtuber Kenia OS, dio mucho de qué hablar con su nuevo video, que no es más ni menos que su esperado Roast Yourself Challenge, este tipo de video, donde el influencer debe hablar de él mismo resaltando sus defectos y carencias al más puro estilo del formato estadounidense roast, se ha vuelto en especial popular dentro de la plataforma en estos últimos tiempos, siendo de los más reproducidos y más esperados por los fans. Por las últimas polémicas que pusieron fin al Team Jukilop del cual esta joven era parte, el Roast Yourself Challenge de Kenia OS era uno de los más esperados por los amantes del “salseo” y no fueron decepcionados. En él, ella no habla en forma negativa de sí misma como es tradición en estos videos, por el contrario, habla indirectamente de su antiguo grupo y de dos integrantes en particular, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, dos figuras especialmente polémicas estos últimos días en la plataforma. Las referencias tanto en la coreografía como en la letra son imposibles de dejar pasar y son muy fuertes para los entendidos del tema. Es obvio que Kenia OS quería más que otra cosa expresar sus vivencias en el team y relatar los malos tratos que vivió en él y cumplió su objetivo con creces, haber estado en el número uno de tendencia en México respaldó esta afirmación, con una producción soberbia y una letra pegajosa, la Kenini dio su bofetada con guante negro y probablemente cerró ese capítulo tan oscuro en su vida.