Calaveritas

Todos en el panteón están contentos,

hoy llega a vivir ahí un campeón.

Zague es su apellido

y abundante es su dotación.

La calavera flaca brinca jubilosa,

pues ya se vio con él teniendo acción.

“No tardes en llegar papacito, ¡mi regalo de bienvenida será hacerte una «impresionanti» felación!”

A la Legarreta le llegó su hora,

ya la parca va por ella para llevarla al panteón.

Nadie podrá salvarla,

sus compañeros de programa gritan, ¡pero de emoción!

Y es que hartos los tenía,

¡siempre se las hacía de jamón!

“Vine por ti sinvergüenza, es tu castigo por negarte a subir al Camioncito de Hoy. Pero siéntete aliviada, Andrea, pues en el mundo de los muertos no va a afectarte si el dólar sube o no”.

Los hombres libidinosos están de luto,

pues Maribel Guardia murió.

Ellos lloran y lloran,

su sueño erótico en cenizas se convirtió.

“¿Ahora en quién vamos a inspirarnos

cuando la mujer que tenemos en casa nos exija cumplirle en el colchón?”

La Catrina llegó a Diario BASTA,

todos al verla, ¡del susto!, se hicieron pipi.

“Vine para darles la exclusiva que me caso con el comediantucho que para todo dice ‘pipiripipi'”.

Don Chucho Gallegos (Director de Diario BASTA) ha prometido cubrir la boda y presentar la nota en portada.

Mas le vale que lo cumpla, ¡de lo contrario será él quien aparezca en primera plana!

El sobrepeso le costó la vida.

Pese a la advertencia de la nutrióloga

de bajarle a la manteca, a la sal y la comida,

siguió empujándose dos guajolotas al día.

El cachetón Álex Kaffie ya está en el camposanto,

su timba, ¡perdón!, tumba, tiene este epitafio hecho con letras de amaranto: No me traigan flores, sino me las diste en vida, ¿ahora ya para qué?

HERROREZ

En Ventaneando anunciaron la presencia de Adrián Uribe, ¡pero fue el chef Adrián Herrera quien estuvo en el foro! Jajajaja. ¡Tache por tan torpe confusión!

____________________________________________________________________________________________________________________

El nombre del despelucado, ¡NO se escribe no se escribe con jota!

Me temo que en la revista TVyNovelas, alguien, va a ser regañado. Muajajajaja.

_________________________________________________________________________________________________________________

Eduardo Yañez ezcrive con las patas. Mire:

¡Inculto!

*La vida no te golpea, sino los humanos. ¡Se etéreo y sólido a la vez!

____________________________________________________________________________________________________________________

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Dile NO a los popotes, bolsas y desechables de plástico.