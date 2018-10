“A VECES SOY CÉLIBE PERO AHORA NO LO SOY, AUNQUE NO ESTOY ENAMORADO”

¿LOS YOGUIS SON ASEXUALES?, LE PREGUNTÉ A ALEJANDRO MALDONADO, EL YOGA TEACHER.

No, hay algunos, como los sacerdotes y los monjes, que son célibes, hay de todos los tipos, pero yo no soy monje ni me interesa serlo; no soy un santo, aunque a veces sí practico el celibato para acumular energía o porque las circunstancias no dejan otra alternativa.

¿SE RECUPERA LA ENERGÍA CUANDO UNO ES CÉLIBE?

Sí, la energía más poderosa que tenemos es la sexual y no hay que regarla por ahí, sino permitir que suba a través de la columna y llegue hasta el cerebro y nos ilumine a la hora de ver la vida.

¿TIENES PAREJA?

En este momento, no.

¿ERES CÉLIBE?

No soy célibe, pero el amor trascendental es mi religión y también el amor a una persona. Nunca he dicho te amo sin sentirlo de verdad.

¿QUÉ ES LO QUE TE CUELGAS EN EL CUELLO?

Mi maestro de meditación es un monje tibetano que me dio este rosario y cada cuenta es para contar tus respiraciones, para concentrarte en la meditación, que te ayuda a tener más respeto y tolerancia, porque vivimos en un manicomio que es el mundo con gente zafada.

¿TÚ EN QUÉ ESTÁS ZAFADO?

Muchos dicen: “Éste está zafado, haciendo posturas exóticas”.

¿LE DAS CLASES DE YOGA A TU MAMÁ?

Sí, ella fue mi primera alumna cuando empecé a dar clases de yoga; le cobraba carísimo y cuando faltaba dos días, le cobraba reinscripción.

¿TE PAGAN?

Claro, es la recompensa para cualquier persona que hace su trabajo y me lo gano con el sudor de mi frente, de mis piernas, y de mis brazos.

“ME QUITO LA CAMISA CUANDO VOY A HACER YOGA, PORQUE ES COMO ENTRAR A NADAR; PERO YO NADO EN EL AIRE”

¿SI TUVIERAS LONJAS, TE QUITARÍAS LA PLAYERA PARA HACER YOGA O NO?

Claro, quitarme la camisa no es cuestión de buen o mal cuerpo; es la ropa que necesitas para hacer la disciplina de la yoga, sobre todo en India; los hombres hacen yoga ya sea tengan o no panza sin calcetines, sin playera y sin complejos.

¿USAS CONCHA COMO LOS LUCHADORES O TODO ES TUYO?

Todo es mío, no uso nada, solo mi cuerpo.

¿QUÉ ES LO QUE TIENES MÁS FUERTE, LAS NALGAS O LOS BRAZOS?

Creo que la mente.

¿POR QUÉ TE LLAMAN YOGA TEACHER?

Porque llevo años dando clases alrededor de la República, antes tenía mi salón donde di diario clases, ahora soy maestro viajando-, concluyó Alejandro Maldonado, el Yoga Teacher.