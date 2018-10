A Doña Silvia Pinal la zopilatean

En exclusiva para Grupo Cantón, una persona cercana a la producción de Carla Estrada contó que Televisa estaría esperando que Silvia Pinal muera para estrenar su bioserie y causar más impacto entre el público:

“Al parecer están esperando que doña Silvia Pinal fallezca para que estrenen la bioserie y puedan asegurar el éxito; porque así el público se engancharía mucho más”, dijo esta persona, quien prefirió no decir su nombre.

La bioserie se empezó a grabar desde hace un año y finalizó grabaciones en abril de este año. Hasta el momento no han dado una razón de peso por la cual no se ha estrenado este trabajo. Incluso Silvia Pinal no ha sabido decir el porqué de esta situación.

Se dijo que la serie se estrenaría en septiembre, cosa que no sucedió. Después se rumoreó que entraría después de Sin miedo a la verdad, actualmente al aire, y tampoco, en su lugar entrará Amar a muerte.

La bioserie no está programada, ni siquiera para el próximo año. La productora Carla Estrada tampoco tiene el dato y siempre dice que continúa editándola.