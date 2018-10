¡Sí a la copa!

La copa menstrual es un tipo de barrera que se inserta en la vagina durante la menstruación para retener el flujo. Al igual que los tampones o toallas, sirve para gestionar la menstruación cada mes.

A diferencia de los tampones, la copa se inserta pero no absorbe sangre, ésta queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el líquido en el sanitario.

Dependiendo de la marca, están hechas con diferentes materiales que no irritan ni resecan la vagina, ya que no contienen blanqueadores ni productos químicos; pero el gran plus de la copa es que es reutilizable.

Después de cada uso se vacía, se limpia con agua y se inserta de nuevo.

Conviene que te familiarices con este dispositivo ecológico.