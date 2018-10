Ya huele a revancha

La raza Cuarto de Milla no nos da siquiera un respiro. El pasado domingo se efectuó el trepidante Clásico Mercedes Orozco, en el que ganó Litely Political con un gran desplante, y el cotejo ocurrió apenas en el primer turno de la función dominical. Es curioso que un evento de tal magnitud, con más de 200 mil pesos de bolsa para los ganadores, fuera apenas la anécdota del día. El domingo la mayoría de la afición iba a ver las nueve eliminatorias para el importante Futurity Crianza Mexicana, con las esperadas reapariciones de los protagonistas del Futurity Subasta Selecta: La Rapid King Judea y As Macho, que repartió la cantidad inédita de más de ocho millones de pesos entre los primeros lugares.

Si usted ha seguido a Diario BASTA!, recuerda que La Rapid sorprendió a todos al dejar al ícono de Cuadra Falcón, As Macho, en un decepcionante (para sus estándares) segundo puesto, cuando todos los pronósticos, incluyendo el nuestro, señalaban triunfo arrollador. Y el próximo 11 de noviembre será el tiempo de la revancha del absoluto monarca dosañero, o de la reafirmación del sorpresivo La Rapid. Y como si fuera libreto de Hollywood, ninguno de los dos atletas tuvo problemas para dar cuenta de sus respectivos hits eliminatorios, con As Macho nuevamente cosechando el tiempo a vencer y La Rapid… camino a la misma estrategia de volar bajo el radar. Para no perderse, y este Diario les traerá los pormenores.