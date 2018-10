Mariana Seoane vuela alto sin Televisa

Increíble, pero cierto. Tras más de 25 años de trabajar en Televisa, Mariana Seoane (ahora exclusiva de Telemundo) no puede promocionar en pantallas de Televisa su nueva propuesta musical, porque la tienen vetada. ¿A estas alturas, cuando se eliminan exclusividades y no hay trabajo garantizado para nadie, todavía existen los vetos? ¿Televisa niega el acceso a gente que le ayudó a construir sus historias? Absurdo. Y a su imagen pública no le ayuda. Misma respuesta tuvieron para la primera actriz Margarita Sanz, quien en la promoción de su obra teatral se topó con que tenía negado el acceso a Foro TV “porque está en la lista negra”. Este estilo viejo y rancio debe desaparecer, y respetar el esfuerzo de las personas para ganarse el pan diario . La generosidad y sentido humano hablan más del poderío y dimensión de una televisora, que su manera de aplastar.

El accidente de Exatlón y el manejo de medios

Tras la confusa difusión del accidente aéreo ocurrido en Exatlón, TV Azteca bordea los límites de una crisis de comunicación; que puede traducirse en enojo de su audiencia. Han habido miles de reclamos en redes sociales por la raquítica información sobre el incidente, por el que renunciaron ¡siete participantes! Abundan los rumores: ¿los expulsaron por golpear al productor, cuando éste les impidió hablar por teléfono con sus familiares, tras sentir que perderían la vida? ¿No se atreven a hablar, porque legalmente están impedidos? ¿Hubo conflictos con los seguros de vida? Si Reto 4 Elementos fuera un poco más sólido, estaríamos hablando de serios problemas.

Televisa recicla conceptos de realities y series para el 2019

En el Festival de Cannes, Francia, el más grande para comprar contenidos para TV, Televisa presentó conceptos reciclados como Stand Up for your Country , que conocemos en español como Me pongo de pie, y ya hizo Galilea Montijo (ahora se llamará Levántate). Ahí, las estrellas de internet llegan a la televisión; y se busca el mejor dúo entre papás e hijos. También presentaron Los González, concepto original y producción de Pedro Ortiz de Pinedo, donde mezclan la comedia en situaciones reales y la cámara escondida. La primera temporada ya la vimos en México; por eso Pedro está mimado en Televisa.

Notas y más notas

Tras sus serias diferencias con Ari Boroboy por 90’s Pop Tour, vaya reto asumió Fey al presentarse sola en la enorme Arena Ciudad de México: un día antes de la función, la pregunta es: ¿llenará? Ojalá que sí… Las más recientes listas de popularidad reflejan que los melodramas unitarios dominan la TV: La rosa de Guadalupe, primer lugar; Sin miedo a la verdad, tercero; y Como dice el dicho, quinto. Solo una telenovela pelea entre los cinco primeros, Mi marido tiene más familia (segundo). Denise Maerker muy fuerte, en cuarto; su noticiero con tono más cálido, humano, y en lo posible menos rojo, atrapa. TV Azteca solo tiene a Exatlón en sexto (el accidente los subió); y Rosario Tijeras está en el 12, pero se les está cayendo… Aquí termino, la próxima semana, más nombres.