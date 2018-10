Las estrellas le rinden tributo

Alejandro Lelo de Larrea/Grupo Cantón

En poco más de 24 horas, to­do cambia. Por la mañana del jueves, el presidente electo expresaba su desacuerdo con Televisa, ante información di­fundida por uno de sus conuctores. Y en la tarde de este viernes, lo reciben entre aplau­sos en los estudios más grandes de la televisora, en San Ángel. Y él devuelve los cumplidos.

Es el #UpfrontTelevisa2018, una comida en que participan decenas de ejecutivos, periodistas, conductores, analistas, productores, artistas.

Ante el auditorio, en el es­cenario, sólo dos personas: el estelar, Andrés Manuel López Obrador, a 35 días de rendir protesta, y Denisse Maerker, la conductora del noticiario de mayor rating de la televisora. Es un diálogo-entrevista.

El encuentro ocurre en uno de los momentos más álgidos para López Obrador desde que ganó las elecciones: la polémi­ca consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto. No es poca cosa un acercamiento en este panorama con la televisora de mayor raiting en el país.

En este contexto, aprovecha ese foro para defender su consul­ta. Con firmeza, expresa que el proyecto del aeropuerto “arran­có mal”. Y lo que él busca, afirma, es que se resuelva y que se busca­rá “la opción menos mala”.

Eso sí, no dice si la menos mala es Texcoco, donde ya se construye el proyecto, o Santa Lucía, la base militar donde se harían dos pistas de aterrizaje y una terminal.

López Obrador, personaje que a lo largo de su trayecto­ria política ha tomado decisio­nes muy relevantes mediante consultas ciudadanas, avizo­ra que así serán los próximos 6 años: “Con el aeropuerto está en juego la autoridad del Esta­do. Que no se desgaste su auto­ridad. Tomar una decisión así, sin consultar, debilita al presi­dente. Lo mejor es consultar al pueblo”, les dice.

El día previo no fue tan sua­vecito. López Obrador acusó al conductor Carlos Loret de ha­cer comentarios “irresponsa­bles” en su noticiario. No fue en el de la tele, sino en el de radio, que es otra empresa de medios. “Según yo entiendo, Televisa no tiene acciones en el aeropuerto.