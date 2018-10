Ferny Graciano se inspira en los cómics

Para su nuevo vídeo, Fernynator toma elementos de historietas y el Pop Art

La exintegrante del reality Reto 4 ele­mentos, de Televisa, está de estreno con su sencillo Despertar sin ti, se trata de un tema movidito con toques urba­nos que ya está siendo la sensación en redes sociales. En exclusiva para GRU­PO CANTÓN, la también actriz compartió: “Este sencillo es el bueno, este viernes salió el video de la canción que está padrísimo, lo grabé en esa onda de cómics, está loco y original”, aseveró.

Ferny está convencida que la música es lo suyo: “Le eché mucho esfuerzo a este proyecto. Lo que pasa es que a mí lo que me encanta es cantar desde pe­queña, me gusta actuar también, pero ahorita lo que me ocupa es mi disco”.